Un espace pour les entreprises normandes à Saint-Lazare

L'Espace Normandie Entreprises en gare de Paris Saint-Lazare a été inauguré mardi 7 juillet en gare de Saint-Lazare par les Présidents de la Région Haute et Basse-Normandie Nicolas Mayer-Rossignol et Laurent Beauvais et par Jean-Philippe Dupont, Directeur SNCF Mobilités des régions de Paris Saint-Lazare, de Haute et Basse-Normandie.