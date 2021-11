Voyage dans le temps à Clères

C'est d'abord dans un village métamorphosé que le public, invité à se costumer, se plonge dans une autre époque: un voyage dans le temps rendu possible grâce à la collaboration de nombreuses associations de passionnées qui reconstituent des camps militaires ou civils. L'événement, organisé par le Foyer de la culture et des loisirs, s'enrichit cette année, grâce au nouveau partenariat conclu avec le Département et le parc animalier. De nombreuses animations participatives seront proposées tout au long du week-end ainsi que des spectacles animaliers tels que joutes équestres ou encore des démonstrations de vol de rapaces: des animations de qualité pour un événement de grande ampleur à vivre en famille.

Pratique. Samedi 4 et dimanche 5 juillet. Centre bourg de Clères. Gratuit. www.parcdecleres.net