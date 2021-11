Madrid (AFP). Hand: Nikola Karabatic quitte le FC Barcelone et se rapproche du PSG

Nikola Karabatic a officiellement quitté jeudi le FC Barcelone, faisant jouer sa clause de départ pour raisons "personnelles", a annoncé le club espagnol de handball, ce qui le rapproche un peu plus d'une probable signature au Paris SG. Le demi-centre international français, âgé de 31 ans, "a déposé ce jeudi, au bureau de la Ligue, la clause de résiliation prévue dans son contrat avec le FC Barcelone", a écrit le club catalan dans un communiqué. Selon la presse, Karabatic, dont le contrat courait jusqu'en 2017, devrait officialiser prochainement son arrivée au PSG. Son arrivée dans le club champion de France en titre ne fait plus guère de doute. Son frère cadet Luka, a déjà signé jusqu'en 2019 avec le club parisien, et son ex-mentor à Kiel (Allemagne), l'entraîneur Zvonimir Serdarusic, s'est engagé pour les deux prochaines saisons. En février, après avoir été élu meilleur joueur du monde pour la deuxième fois de sa carrière (après 2007), le double champion olympique (2008, 2012) avait affirmé clairement hésiter entre rester au Barça ou rejoindre l'armada du PSG. "Paris a un très gros projet, très séduisant, mais le Barça, qui me propose une prolongation de contrat de deux ans, également. C'est à moi maintenant de décider où sera mon avenir. Le choix sera très difficile", avait-il expliqué à l'AFP. "Cela fait quelques semaines que Nikola Karabatic nous a fait part de son désir personnel et, compte tenu de ses explications, le club le comprend et le joueur peut compter sur tout son soutien", a déclaré Xavier Pascual, l'entraîneur barcelonais, cité dans le communiqué. L'aîné des frères Karabatic, champion olympique, du monde et d'Europe en titre avec l'équipe de France, a terminé en beauté avec le FC Barcelone - club avec lequel il a gagné 12 titres -, en lui offrant cette année sa neuvième Ligue des champions. Il est devenu le seul Français à gagner la plus prestigieuse compétition continentale de clubs avec trois clubs différents (avec Montpellier en 2003 et Kiel en 2007). Après deux saisons passées au Barça, il pourrait avoir l'opportunité de le refaire avec le PSG, où il formerait un tandem d'attaque exceptionnel avec le Danois Mikkel Hansen. Par ailleurs, le joueur a comparu en juin devant la justice française pour "escroquerie" dans une affaire de paris suspects et de match présumé truqué. Le parquet a requis trois mois de prison avec sursis et une amende de 30.000 euros à son encontre. Nikola Karabatic a toujours nié toute culpabilité, mais l'affaire a écorné en France l'image de l'icône du handball français, comparable à ce que Zinedine Zidane ou Tony Parker sont au football et au basket.

