Hong Kong (AFP). Crise grecque: les marchés asiatiques pour la plupart en hausse

Les marchés asiatiques étaient pour la plupart en hausse mercredi malgré la crise grecque, Shanghai chutant toutefois à l'ouverture après le rebond de la veille. L'euro était lui sans direction sur les marchés des changes alors qu'Athènes a été contraint de faire défaut sur sa dette envers le Fonds monétaire international (FMI). Après avoir demandé en vain pour l'instant une extension de l'aide financière européenne, la Grèce s'enfonce dans la crise. Les yeux sont rivés sur le référendum qu'elle a prévu d'organiser ce weekend sur les propositions de ses créanciers, même si Athènes a laissé entendre que le scrutin pourrait être suspendu si les négociations reprenaient avec l'Union européenne, selon une source européenne proche des discussions. La Bourse de Tokyo était en hausse de 0,22%, Sydney gagnait 0,47% et Séoul 0,20%. Les places financières de Hong Kong, Nouvelle-Zélande et de Thaïlande étaient fermées pour cause de jour férié. Après avoir rebondi mardi de plus de 5% au terme d'une séance erratique, la Bourse de Shanghai cédait plus de 2% à l'ouverture avant de se situer à moins 0,89% en milieu de matinée. Sur les marchés des changes, l'euro s'échangeait contre 1,1139 dollar et 136,51 yens mercredi à Tokyo, contre 1,1139 dollar et 136,38 yens à New York. Le dollar valait 122,42 yens contre 122,44 yens. Mardi, les marchés financiers s'étaient redressés tout en restant prudents après avoir été fortement secoués par la crainte d'une hypothétique sortie de la Grèce de la zone euro à l'issue du référendum du 5 juillet.

