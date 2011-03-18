Le changement sera acté dès la rentrée de septembre 2013 et devrait se traduire par la fermeture de l'IME de Saint-Sever, tous les enfants étant regroupés à Vire.
Fermeture de l'IME de Saint-Server
Mercredi 16 mars 2011 les représentants des Instituts Médico-Éducatifs (IME) de Vire et de Saint-Sever ont annoncé un rapprochement entre les deux structures qui accueillent respectivement 53 et 40 enfants.
Publié le 18/03/2011 à 12h31 - Par Jean Michel Galiot
