Bruxelles (AFP). Grèce: fin de la réunion de l'Eurogroupe, reprise jeudi pour tenter de trouver un accord

La réunion des ministres des Finances de la zone euro consacrée à la Grèce a duré à peine une heure mercredi, et doit reprendre jeudi à la mi-journée à Bruxelles, avant un sommet européen, a annoncé le ministre finlandais. "C'est fini pour aujourd'hui. L'Eurogroupe reprendra demain à 13H00" locales (11h00 GMT), a twitté le ministre finlandais des Finances, Alexander Stubb. "Nous ne sommes pas encore parvenus à un accord, mais nous sommes déterminés à continuer à travailler pour faire ce qui est nécessaire. Nous ajournons la réunion et nous nous retrouverons demain à 13H00", a déclaré à sa sortie le président de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem. Le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, avait annoncé la couleur avant la réunion. "Le niveau de préparation" dans les négociations entre la Grèce et ses créanciers "ne rend pas optimiste sur l'obtention d'un résultat ce soir", avait-il dit. Plusieurs ministres avaient souligné qu'ils n'allaient pas pouvoir travailler sur un document concret, faute d'accord préalable entre le Premier ministre grec Alexis Tsipras et ses créanciers, UE et FMI. M. Tsipras s'est entretenu pendant plusieurs heures mercredi après-midi avec la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, le président de la BCE, Mario Draghi, et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, pour tenter de rapprocher leurs positions sur la liste de réformes que le pays doit entreprendre pour obtenir le versement d'une aide financière faute de quoi la Grèce est menacée de défaut de paiement fin juin. Les négociations sont "difficiles", ont confié plusieurs sources. La délégation grecque n'est "pas d'accord" avec les dernières propositions de ses créanciers, mais "les négociations continuent", a assuré à Athènes le gouvernement grec. MM. Tsipras, Juncker, Dijsselbloem ainsi que le vice-président de la Commission chargé de l'Euro, Valdis Dombrovskis et le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici, devaient se revoir dans la soirée, vers 23H00 (21H00 GMT), selon une source européenne.

