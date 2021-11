Paris (AFP). Bouygues Telecom: Tout n'est pas à vendre, selon Martin Bouygues

"Tout n'est pas a vendre", a déclaré mercredi le PDG du groupe Bouygues Martin Bouygues justifiant le rejet de l'offre du patron d'Altice Patrick Drahi de quelque 10 milliards d'euros sur sa filiale Bouygues Telecom. "Je considère qu'une entreprise c'est pas une marchandise comme une autre, tout n'est pas à vendre", a dit le chef d'entreprise interrogé sur l'antenne de RTL. Le conseil d'administration du groupe Bouygues a rejeté mardi soir à l'unanimité l'offre d'Altice, maison-mère de l'opérateur Numericable-SFR, malgré une offre financière bien supérieure aux estimations de la valorisation de la filiale télécom. Le patron de Bouygues et fondateur de la filiale télécom a souligné qu'"il n'y a pas eu de pression politique" dans cette décision. "Ils m'ont laissé assumer le choix que je devait faire", a indiqué le responsable qui a confirmé par ailleurs avoir été reçu par le président de la République François Hollande mardi. Martin Bouygues a émis des doutes sur la solidité de la proposition d'Altice: "Je ne vois pas comment M. Drahi pourrait monter un financement sérieux et en même temps pouvoir assumer tous les remèdes" qui seraient imposés par l'Autorité de la concurrence, a-t-il noté. Il s'est d'ailleurs dit "un peu étonné de voir que M. Drahi et M. Niel (Xavier Niel, patron d'Iliad, maison mère de Free, NDLR) se sont mis bras dessus bras dessous dans cette affaire", faisant référence à l'intention annoncée par l'opérateur Free de participer à l'offre d'Altice en négociant une reprise d'une partie des actifs de Bouygues Telecom. Bouygues Telecom peut continuer à se développer de façon autonome, assure Martin Bouygues. "Nous avons recréé un projet d'entreprise pour Bouygues Telecom avec beaucoup de sacrifices de la part des salariés et je pense que nous avons à présent des offres extrêmement crédibles", a-t-il relevé. "Depuis six mois dans le mobile nous avons une conquête de nouveaux clients qui est devenue forte, et dans le fixe avec notre offre à 19,99 euros, qui je reconnais déstabilise nos concurrents", a-t-il rappelé.

