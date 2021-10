Paris (AFP). Télécoms: 6 lots mis aux enchères pour la fréquence des 700 MHz, Free pourrait en acquérir 3

L'Autorité de régulation des communications et des postes (Arcep) a présenté vendredi les modalités de mise aux enchères de la fréquence des 700 MHz qui sera vendue en six lots et sur laquelle Free pourrait en acquérir jusqu'à trois. Ces propositions, qui doivent encore passer par la commission consultative des communications électroniques, tiennent compte du retard de Free en matière de fréquences existantes. Les nouvelles fréquences seront attribuées avant la fin de l'année, et pourraient rapporter à l'Etat au moins 2,5 milliards d'euros.

