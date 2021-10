La ville de Caen et ses partenaires vous proposent tout un programme pour débutants ou initiés avec des animations et des balades gratuites pour tous. Jeux vélo en famille, balade nature et découverte, défilé en ville, expositions, circuits vélo école, aide à la réparation, bourse aux vélos et concerts.



Découvrez la programmation complète de l'événement ICI



Ecoutez, Juliane, de la Maison du Vélo de Caen.

Fête du Vélo à Caen Impossible de lire le son.