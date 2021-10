Moscou (AFP). La Russie va renforcer son arsenal nucléaire avec plus de 40 nouveaux missiles intercontinentaux

La Russie va renforcer son arsenal nucléaire avec le déploiement de plus de 40 nouveaux missiles intercontinentaux d'ici la fin de l'année, a déclaré mardi le président russe Vladimir Poutine. "Cette année, plus de 40 nouveaux missiles balistiques intercontinentaux, capables de résister aux systèmes de défense antiaérienne les plus sophistiqués, seront déployés dans les forces nucléaires russes", a déclaré M. Poutine lors du salon militaire "Armée-2015".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire