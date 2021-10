Pékin (AFP). Le séisme au Népal a déplacé le Mont Everest

Le puissant séisme de magnitude 7,8 survenu au Népal le 25 avril a déplacé le Mont Everest, plus haut sommet du monde (8.848 m), de 3 centimètres vers le sud-ouest, a indiqué l'Administration nationale chinoise d'études, de cartographie et d'information géologique, cité mardi par la presse. Selon une étude de cette administration, l'Everest s'est élevé de 3 cm au cours des dix dernières années, à raison de 0,3 cm/an, tout en se déplaçant de 40 centimètres vers le nord-est, soit au rythme de 4 cm par an. L?Everest "se déplace constamment vers le nord-est et le séisme lui a fait faire un petit bond dans la direction opposée", a déclaré le vice-directeur de l'Institut de géologie de l'administration chinoise chargée des séismes, Xu Xiwei, cité par le China Daily. L'amplitude du mouvement est "normale", selon lui. Situé à la frontière du Népal et de la Région autonome chinoise du Tibet, l'Everest constitue un bon point d'observation du mouvement des plaques tectoniques eurasienne et indienne, qui se rencontrent dans cette région hautement sismique, selon lui. La deuxième séisme survenu au Népal le 12 mai, d'une magnitude de 7,5, n'a pas provoqué de déplacement particulier de l'Everest, selon l'étude, réalisée à l'aide d'instruments de mesure satellitaires. Le double séisme a fait plus de 8.700 morts au Népal et a été meurtrier pour les alpinistes dans l'Everest, avec au moins 18 morts sous des avalanches.

