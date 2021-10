La start-up rouennaise BioSims lève un million d'euros

La jeune entreprise, hébergée dans la pépinière d'entreprises Biopolis, est spécialisée dans les technologies de bioanalyse. Lauréate du concours BPI-Ministère en 2010 et soutenue par la Région depuis sa création, BioSims continue donc son petit bout de chemin.

BioSims lève 900 000€ auprès du fonds GO Capital, créé à l'initiative des régions Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et de CDC Entreprises et chargé d'aider les jeunes entreprises innovantes. La start-up lève également 100 000€ auprès de Normandie Business Angels.

"Les Régions Haute-Normandie et Basse-Normandie ont créé des outils pour soutenir nos PME innovantes, notamment à travers le capital investissement de proximité. Aujourd'hui, cette politique porte ses fruits. BioSims est un bel exemple de l'utilité et du succès de cet accompagnement", se réjouit le président de la Région Haute-Normandie Nicolas Mayer-Rossignol.

BioSims devrait emménager début 2016 dans l'hôtel d'entreprises Biopolis III, actuellement en construction à Rouen.