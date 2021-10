Le premier Summer Festival de Normandie Web Xperts à Rouen

L'association NWX, entendez Normandie Web Xperts, regroupe 60 entreprises et organise le premier NWX Summer festival fin juin. Cet événement, ouvert au grand public, est l'occasion de partager autour des enjeux de la transition numérique. "Notre région est ancrée dans la révolution industrielle précédente, notre objectif en tant que médiateurs, est que ces entreprises plus traditionnelles fassent leurs transitions numériques", explique David Cormand, président du conseil d'exploitation de Rouen Normandie Création. Le numérique n'est pas un pan à part de l'économie, mais se situe dans toutes les filières."

Un festival ouvert sur monde

"Nous ne voulions pas de conférences entre professionnels de la profession, nous souhaitions proposer un autre format, un festival ouvert sur le monde ou chacun pourra partager ses idées.", annonce Thierry Samper, secrétaire de NWX. Le festival, qui s'étale sur trois jours, invite plusieurs personnalités d'horizons différents comme Eric Sadin, écrivain et philosophe ou Kwame Yamgnane, co-fondateur avec Xavier Niel de 42, l'école informatique. Le festival est ouvert à tous moyennant 49€ pour le pass 2 jours, et se déroulera successivement au 106, au H2O à Rouen et à Seine Innopolis à Petit-Quevilly.