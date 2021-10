Madrid (AFP). Real Madrid: Benitez nouvel entraîneur

Le Real Madrid a annoncé mercredi la nomination de l'entraîneur espagnol Rafael Benitez, qui succède pour trois saisons à Carlo Ancelotti avec la lourde tâche de faire aussi bien que l'Italien, victorieux de la Ligue des champions l'an dernier. "Le Real Madrid présentera ce mercredi 3 juin +Rafa+ Benitez comme nouvel entraîneur de l'équipe première pour les trois prochaines saisons", a fait savoir le club dans un communiqué, précisant que cette présentation aurait lieu à partir de 13h00 (11h00 GMT) au stade Santiago-Bernabeu. C'est un retour aux origines pour Benitez: le technicien, né à Madrid il y a 55 ans, a évolué en tant que joueur avec la réserve du club merengue (1974-1981), le Real Madrid Castilla, dont il a également été l'entraîneur (1993-1995). Il a aussi été brièvement l'adjoint de Vicente del Bosque sur le banc de l'équipe première lors de la saison 1993-1994, avant de connaître le succès à Valence (2001-2004) puis à Liverpool (2004-2010), avec notamment une Ligue des champions conquise en 2005. Mais celui qui vient d'achever sur une note négative son expérience de deux ans à Naples (5e place en Serie A) va devoir démontrer qu'il garde en lui l'ADN du Real et qu'il saura résister à la pression de ce club ultra-exposé médiatiquement. Benitez devient ainsi le 10e entraîneur à occuper le banc du Real Madrid en douze années de présidence de Florentino Perez, réparties en deux mandats (2000-2006 et depuis 2009). Assumer la succession d'un Carlo Ancelotti très apprécié des joueurs et du public s'annonce difficile: Rafael Benitez va devoir convaincre le stade Santiago-Bernabeu et s'attacher à démentir sa réputation d'entraîneur plutôt défensif. Benitez a pour lui une culture tactique reconnue, un palmarès solide et il a remporté des titres dans tous les clubs où il est passé depuis quinze ans. Mais il a connu des expériences assez mitigées depuis son départ de Liverpool, comme à l'Inter Milan (2010) où à Chelsea (2012-2013) malgré une victoire en Europa League 2013.

