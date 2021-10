Dar es Salaam (AFP). Burundi: les pays d'Afrique de l'Est demandent un report des élections

Les chefs d?État d'Afrique de l'Est, réunis dimanche en sommet sur la crise burundaise, ont demandé un report d'au moins un mois et demi des élections, censées se tenir vendredi, et appelé à la fin des violences dans le pays, selon la déclaration finale de la rencontre. "Profondément inquiet de l'impasse actuelle au Burundi, le sommet appelle à un long report des élections, pas moins d'un mois et demi", indique cette déclaration, qui appelle "toutes les parties burundaises à mettre fin aux violences".

