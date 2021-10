Zurich (AFP). Corruption à la Fifa: pression maximale sur Blatter toujours candidat

Alors que la Fifa est au c?ur d'un vaste scandale de corruption, la pression est maximale sur son président Joseph Blatter, vilipendé par la presse mondiale, objet de tensions russo-américaines et toujours candidat à un cinquième mandat vendredi lors d'un scrutin contesté par l'UEFA. Ce nouveau séisme frappant l'instance internationale, sous l'impulsion de la justice américaine, a pris jeudi un tour politico-diplomatique, Vladimir Poutine accusant les Etats-Unis de vouloir "empêcher la réélection de Blatter". - "Dégage !" - Le quotidien populaire allemand Bild a donné le ton jeudi de la presse internationale en barrant une photo de "Sepp" Blatter d'un "Dégage !". "Rien ne peut lui être reproché personnellement, mais couvre-t-il une association criminelle qui, en contrepartie, le maintient au pouvoir ?", avance le tabloïd. La presse anglaise aussi se déchaîne contre le Suisse, âgé de 79 ans, après la révélation-déflagration de deux procédures judiciaires concernant la Fifa, l'une ouverte par la justice américaine et l'autre par la justice suisse, pour corruption présumée à grande échelle, avec arrestations à Zurich de sept élus de la Fifa et perquisitions de son siège. En France, Libération reprend l'imagerie mafieuse de l'affiche du film "Le Parrain" et placarde sa Une d'un "Fifa Nostra", tandis que L'Equipe titre sur "Le scandale de trop" avec un édito intitulé "Pourriture" Pour l'heure, Sepp Blatter a restreint ses apparitions publiques. Il était censé prononcer jeudi matin un discours au congrès médical de la Fifa à Zurich mais s'est fait excuser en raison des "turbulences" actuelles, selon Jiri Dvorak, médecin en chef de l'instance. La Fifa est ébranlée, mais lui n'est pas inquiété. "Au jour d'aujourd'hui, il n'est pas prévu d'auditionner M. Blatter", a indiqué un porte-parole du Ministère public de la Suisse à l'AFP. - L'UEFA dénonce "la farce" du scrutin - Michel Platini, président de l'UEFA qui avait renoncé l'été dernier à se présenter face à M. Blatter, répète depuis un an que la Fifa a besoin "d'air frais", reprochant au Suisse de s'accrocher au pouvoir par "peur du vide". Sa confédération européenne, éc?urée par l'image de l'instance suprême avec ses démêlés judiciaires, a sorti la grosse artillerie mercredi soir, demandant le report du Congrès et de l'élection présidentielle (cérémonie d'ouverture jeudi soir, travaux et scrutin vendredi), craignant dans le cas contraire une gigantesque "farce". Ce jeudi, l'UEFA doit réunir ses 54 fédérations membres comme il est de tradition pour préparer le Congrès. Les Européens pourraient saisir cette occasion pour lancer un nouveau message fort. Voire envisager un boycott du Congrès ? - Quelles sont les chances du Prince Ali ? - Pour l'heure, le Congrès et l'élection présidentielle sont toujours prévus vendredi. Le président de la Fédération autrichienne (ÖFB), Leo Windtner, a jugé à la télévision publique ORF "très probable" que le scrutin se tienne comme prévu et que Blatter soit réélu, rappelant que beaucoup de fédérations étaient "très liées à Blatter". D'ailleurs, la Confédération africaine (CAF) lui a réitéré mercredi après-midi son soutien.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire