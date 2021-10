CFA2 : Malherbe devra attendre

En posture favorable, la réserve du SMC devait mettre un dernier coup de collier pour aller chercher leur maintien avant de recevoir Evry, déjà relégué. Du côté d'Hérouville, dans le groupe A, pas grand chose n'était attendu du déplacement à Rennes, qui joue également la montée.

Stade Rennais (B) 6-1 SC Hérouville

Déjà condamnés à la relégation en DH, Hérouville effectuait son dernier déplacement de la saison sur la pelouse de la réserve de Rennes. Devant des Bretons alignant trois professionnels (Brüls, Allée et Hosiner) dont le dernier a marqué le troisième but, le SCH n'a pas pesé bien lourd.

Le chemin de croix prend fin pour des Hérouvillais certains de terminer au dernier rang et qui recevront Saint-Brieuc lors de l'ultime journée afin d'éviter, peut-être, de finir pire attaque et pire défense du championnat.

Notons que Granville, fort de sa victoire atomique 9-0 sur Locminé, est à égalité de points avec Chateaubriand avant l'ultime journée, en vue de l'accession. Saint-Lô, battu par Lannion, est également possesseur du même nombre de points que Rennes TA, premier relégable. Si les Saint-Lois venaient à descendre, une descente supplémentaire serait alors effectuée en DH et en DSR...

AC Boulogne-Billancourt 4-0 SM Caen (B)

Dans les Hauts-de-Seine, les Malherbistes pouvaient, à l'instar de l'équipe fanion, valider leur maintien en décrochant un match nul. Mais sur le terrain de Franciliens à la course avec Chartres pour la montée en CFA, le SMC n'a pu contrecarrer leurs plans. Menés 3-0 à la pause, l'équipe de Grégory Proment composée de trois éléments du groupe pro (Reulet, Beaulieu, Felipe Saad) a subi le réalisme adverse. C'est à l'heure de jeu que les Caennais ont définitivement perdu la rencontre lorsque l'ACBB quadruple la mise.

Toutefois, avec l'accueil d'Evry, lanterne rouge déjà condamnée, dés samedi prochain, Malherbe se maintiendra en cas de victoire voire de match nul. Amiens, premier relégable, n'est qu'à deux points derrière, sans oublier que les deux meilleurs douzièmes des huit groupes de CFA2 se maintiendront, selon leurs résultats contre les équipes situées entre le 7ème et le 11ème rang.