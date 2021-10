Madrid (AFP). Ligue des champions: le Real avec Benzema et Varane, la Juve avec Pogba

L'attaquant français Karim Benzema, de retour de blessure, a été choisi comme titulaire avec le Real Madrid mercredi pour la demi-finale retour de Ligue des champions contre la Juventus Turin, qui aligne pour sa part un autre Français, le milieu Paul Pogba. Benzema, qui n'a plus joué depuis un mois après une entorse d'un genou, n'était pas sûr de débuter la rencontre mais il fera bel et bien partie de l'attaque du Real Madrid avec Gareth Bale et Cristiano Ronaldo mercredi (18h45 GMT) au stade Santiago-Bernabeu. Il sera accompagné dans le onze titulaire merengue par son compatriote Raphaël Varane, préféré au Portugais Pepe et aligné en défense centrale aux côtés de Sergio Ramos. Côté Juventus, Paul Pogba a aussi été aligné dès le coup d'envoi au vu de sa bonne rentrée contre Cagliari le week-end dernier (1-1), après une cinquantaine de jours d'absence pour cause de déchirure musculaire. L'entraîneur Massimiliano Allegri, qui aurait pu renforcer sa défense avec un cinquième défenseur après la victoire de la Juventus à l'aller (2-1), a par ailleurs reconduit une défense à quatre où figure le latéral français Patrice Evra. Les équipes: Real Madrid (ESP): Casillas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - James Rodriguez, Kroos, Isco - Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo. Entraîneur: Carlo Ancelotti. Juventus Turin (ITA): Buffon - Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra - Marchisio, Pirlo, Pogba, Vidal - Tevez, Morata. Entraîneur: Massimiliano Allegri. Arbitre: Jonas Eriksson (SWE)

