Munich (Allemagne) (AFP). Ligue des champions: Bayern et Barça alignent les mêmes 11 qu'à l'aller

Pep Guardiola, en quête d'exploit avec le Bayern, et Luis Enrique, pour conserver l'avantage acquis au match aller (3-0) par le FC Barcelone, alignent exactement les mêmes onze pour la demi-finale retour de Ligue des champions, mardi à l'Allianz Arena. Limité dans ses choix par les blessures des Ribery et Robben, Guardiola mise toujours en attaque sur le duo composé de Thomas Müller et Robert Lewandowski, qui devrait encore évoluer avec un masque de protection. Au Barça, Lionel Messi, double buteur et passeur à l'aller, compose l'habituel trident offensif avec Neymar et Suarez, pour valider le billet pour la finale du 6 juin à Berlin. "La Puce", en quête d'un quatrième triomphe européen (après 2006, 2009 et 2011), a l'occasion de consolider son rang de leader au classement des buteurs cette saison (10 buts) et de l'histoire de la C1 (77), et prendre ses distances avec son rival Cristiano Ronaldo (Real). Xavi, qui débute sur le banc, peut devenir le premier joueur de l'histoire à disputer 150 matches de Ligue des champions. Absent à l'aller (blessé), Jérémy Mathieu réapparait sur le banc du Barça. Les équipes: Bayern Munich (GER): Neuer - Rafinha, J. Boateng, Benatia, Bernat - Alonso - Lahm, Schweinsteiger, Thiago - Müller, Lewandowski. Entraîneur: Pep Guardiola FC Barcelone (ESP): Ter Stegen - Alves, Piqué, Mascherano, Alba - Rakitic, Busquets, Iniesta - Messi, Suarez, Neymar. Entraîneur: Luis Enrique

