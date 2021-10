Washington (AFP). Etats-Unis: le taux de chômage au plus bas depuis sept ans

Les créations d'emplois aux Etats-Unis ont rebondi dans la mesure des attentes des analystes en avril réduisant encore légèrement le taux de chômage, qui atteint un plus bas en sept ans, selon les chiffres publiés vendredi par le département du Travail. L'activité économique a généré 223.000 emplois alors que la prévision des analystes tablait sur 218.000 créations nettes. Le taux de chômage a glissé d'un dixième de point à 5,4%, au plus bas depuis mai 2008. Ce rebond rassurant des créations d'emplois pour ce début de 2e trimestre après la croissance décevante de l'économie au cours des trois premiers mois de l'année (+0,2% au lieu de 2,2% au 4è trimestre) est toutefois terni par la révision en forte baisse des créations d'emplois en mars. L'économie n'a créé que 85.000 emplois en mars contre 126.000 pour la première estimation. Cette médiocre performance est la plus mauvaise en terme de créations d'emplois depuis juin 2012, a précisé un statisticien. Sur un an, le taux de chômage a reculé de 0,8 point de pourcentage et le nombre de chômeurs de 1,1 million pour s'établir à 8,5 millions. Le nombre de personnes ne trouvant qu'un emploi à temps partiel, l'une des caractéristiques du marché du travail depuis la crise financière, s'est légèrement réduit à 6,58 millions contre 6,7 millions. Il est en recul de 880.000 depuis un an. Les secteurs qui ont embauché en avril sont d'abord les services professionnels aux entreprises (+62.000). Le secteur de la santé a également ajouté 45.000 emplois, de même que celui du bâtiment. En revanche le secteur des industries extractives, touché par la baisse des prix du pétrole, a détruit 15.000 emplois, après avoir déjà perdu 12.000 postes en mars et 14.000 en février. Le salaire horaire moyen, très observé par la Fed qui voudrait voir les prix et les salaires augmenter davantage, a gagné 3 cents comme le mois d'avant à 24,87 dollars. Sur un an, la rémunération horaire moyenne est en hausse de 2,2%.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire