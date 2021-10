Barcelone (AFP). Ligue des champions: Barça-Bayern avec la 100e de Messi, Lewandowski aligné

Lionel Messi, titulaire avec le FC Barcelone, va disputer son 100e match en compétitions européennes de clubs mercredi en demi-finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich, qui aligne pour sa part Robert Lewandowski malgré sa récente blessure au visage. Au Camp Nou, Messi est associé à ses habituels compères de l'attaque barcelonaise, Luis Suarez et Neymar, au sein d'un onze de départ qui ne comporte aucune surprise. C'est le 97e match de Ligue des champions pour la star argentine, qui compte par ailleurs trois rencontres en Supercoupe d'Europe. Côté bavarois, l'équipe alignée est également celle attendue: la seule véritable inconnue était la présence de Lewandowski après ses fractures du nez et de la joue. Mais l'avant-centre polonais, meilleur buteur du Bayern avec 23 réalisations toutes compétitions confondues, est bien titulaire et il devrait jouer avec un masque de protection. Les équipes: FC Barcelone (ESP): Ter Stegen - Alves, Piqué, Mascherano, Alba - Rakitic, Busquets, Iniesta - Messi, Suarez, Neymar. Entraîneur: Luis Enrique Bayern Munich (GER): Neuer - Rafinha, J. Boateng, Benatia, Bernat - Alonso - Lahm, Schweinsteiger, Thiago - Müller, Lewandowski. Entraîneur: Pep Guardiola Arbitre: Nicola Rizzoli (ITA)

