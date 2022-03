Paris (AFP). Commande du Qatar pour 24 Rafale: un contrat de 6,3 milliards d'euros

La vente de 24 avions de combat Rafale au Qatar représente un contrat de 6,3 milliards d'euros, a-t-on appris jeudi au ministère français de la Défense. L'accord final pour ce contrat a été donné par l'émir du Qatar au ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian lors d'une visite à Doha le 21 avril, a-t-on indiqué au ministère de la Défense. Il s'agissait du dixième déplacement discret effectué par le ministre dans ce pays depuis 2012, selon la même source. Ce contrat avec le Qatar sera le troisième remporté par Dassault à l'étranger depuis le début de l'année, après la vente de 36 Rafale à l'Inde, annoncée le 10 avril, et celle de 24 autres à l'Egypte, en février. L'accord avec le Qatar s'ajoute aux contrats déjà engrangés cette année qui s'annonce exceptionnelle pour l'export d'armement francais avec plus de 15 milliards d'euros, s'est félicité le ministère de la Défense. Une centaine de mécaniciens du Qatar seront formés en France dans le cadre du contrat, a-t-il précisé. Un peu plus tôt, la présidence française avait annoncé que le Qatar allait passer une commande ferme pour 24 avions de combat Rafale. Selon le constructeur Dassault, l'accord prévoit 12 autres avions en option.

