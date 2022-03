Den Hoorn (Pays-Bas) (AFP). Aux Pays-Bas, des patates au sel contre la faim dans le monde

Battu par les vents violents en provenance de la mer des Wadden, un petit champ situé sur l'île de Texel, dans le nord des Pays-Bas, pourrait bien apporter une réponse à la faim dans le monde : des pommes de terre qui poussent dans de l'eau salée. Mettant à mal les théories agricoles actuelles selon lesquelles cultures et sel ne font pas bon ménage, le projet pourrait être une parade au problème de la salinisation des sols, qui menace la sécurité alimentaire de millions de personnes. Entre les moutons et les digues de l'île de Texel, Marc van Rijsselberghe a planté une trentaine de variétés de pommes de terre. "Nous distribuons sept concentrations d'eau sur le champ d'essai, de l'eau douce à l'eau de mer", explique à l'AFP cet agriculteur de 60 ans : "on jette ce qui meurt et on étudie ce qui survit". Il n'y a d'ailleurs pas que des pommes de terres au menu : Marc et son équipe, soutenus par l'Université d'Amsterdam, étudient la compatibilité avec le sel des carottes, des fraises, des oignons, des salades, etc. Dans cette "Ferme des patates salées", les expériences ont commencé début 2006, avec en toile de fond l'idée de venir en aide aux mal-nourris sur la planète. Sur place, la petite équipe de chercheurs, fermiers et ouvriers agricoles teste sans laboratoire et sans organismes génétiquement modifiés (OGM) toutes les plantes à sa disposition pour savoir lesquelles survivront dans un environnement à haute teneur en sel. Quatrième plante la plus cultivée dans le monde, la pomme de terre compte 5.000 variétés différentes, selon l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO). "On teste juste des variétés qui n'ont jamais été testées. On ne cherche pas à savoir pourquoi elles meurent ou survivent", assure le fermier. "Et on remarque que des variétés dont les ancêtres ont vécu il y a des centaines ou des milliers d'années près de la mer gèrent mieux le sel que d'autres", explique Mark van Rijsselberghe. - La sécurité alimentaire menacée - Alors que de nombreuses recherches sont réalisées pour augmenter la production de certaines plantes, l'équipe de Texel fait le pari opposé : réussir à cultiver des plantes sur des terres jusqu'alors considérées comme hostiles, voire inutilisables. "Aux Pays-Bas, nous connaissons tout de l'eau et nous connaissons beaucoup de choses sur l'agriculture, mais nous sommes tellement effrayés par la mer que, jusqu'à il y a 10 ans, nous n'avions pas trouvé le courage d'essayer de faire pousser des plantes avec l'eau de mer", assure le sexagénaire aux petites lunettes rondes. La salinisation des sols est une accumulation des sels qui se produit à la suite d'un manque d'irrigation ou d'une mauvaise irrigation des sols agricoles. Ce phénomène réduit de 2.000 hectares par jour la superficie de terres agricoles sur la planète, selon l'Institut universitaire des Nations unies pour l'eau, l'environnement et la santé (UNU-INWEH). Actuellement, une superficie égale à celle de la France est concernée par ce problème, soit 62 millions d'hectares, contre 45 millions au début des années 90. Les solutions qui existent pour rendre les sols salins de nouveau cultivables sont trop chères pour de nombreuses régions du monde. Sont notamment concernés les bassins du Fleuve jaune en Chine, de l'Euphrate en Syrie et en Irak, et de l'Indus au Pakistan. C'est là que l'équipe de la ferme de Texel a envoyé des milliers de plants de pomme de terre, un projet "couronné de succès", selon elle, et qui devrait être élargi l'année prochaine. Les patates salées pourraient transformer la vie de milliers d'agriculteurs installés dans la région et, à long terme, aider les millions de personnes qui vivent sur des terres salines, selon l'équipe.

