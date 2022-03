La quatrième saison de The Voice sur TF1, en association avec Les Indés Radios, s'est achevée ce week-end. C'est l'artisan fromager de l'équipe de Zazie qui est monté sur la plus haute marche du podium, devant Anne Sila, David Thibault et Côme.

Lilian a recueilli 52% des suffrages !

Il s'est confié au micro de Stéphane Larue pour Les Indés Radios.

The Voice : interview de Lilian, vainqueur de la saison 4 Impossible de lire le son.

La tournée The Voice passera par l'Anova d'Alençon le vendredi 3 juillet 2015, en partenariat avec Tendance Ouest.