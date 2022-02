Paris (AFP). Cannes 2015: films, jury, stars, le décor du festival presque planté

Composition du jury, films sélectionnés, stars annoncées sur le tapis rouge: le décor du 68e Festival de Cannes qui se déroulera du 13 au 24 mai est désormais presque planté avec en ligne de mire la très convoitée Palme d'or. Manquent encore à l'appel quelques films dans la compétition officielle ainsi que dans la sélection "Un certain regard" qui devraient être connus dans les tout prochains jours. La compétition officielle annoncée la semaine dernière est un cocktail de valeurs sûres comme l'Américain Gus Van Sant, le Français Jacques Audiard ou l'Italien Nanni Moretti, et de nouveaux venus, avec une forte présence de la France et de l'Italie. Absent de la course à la Palme, Arnaud Desplechin s'est vu offrir une séance de rattrapage grâce à la Quinzaine des réalisateurs aux côtés de Philippe Garrel ou du Japonais Takashi Miike. Le jury est, lui, à présent au complet avec sept membres - Xavier Dolan, Sienna Miller, Guillermo del Toro, Sophie Marceau, Rossy de Palma, Rokia Traoré et Jake Gyllenhaal - désignés mardi et qui viendront épauler les deux coprésidents, les cinéastes américains Joel et Ethan Coen, 60 et 57 ans. Composé de cinq hommes et quatre femmes - il était majoritairement féminin l'an passé, sous la présidence de la cinéaste néo-zélandaise Jane Campion - il devra départager les films en compétition pour composer le palmarès annoncé le dimanche 24 mai. Chouchou de la Croisette, Xavier Dolan (26 ans) sera juge après avoir été jugé l'an passé. Il avait manqué la Palme mais était reparti avec le prix du jury pour "Mommy". Le Québécois s'est fait connaître du grand public en 2009 avec son premier long métrage "J?ai tué ma mère", présenté à la Quinzaine des réalisateurs. - Marceau, Dolan, Rossy de Palma.- A 48 ans, Sophie Marceau sera la "french touch" du jury cannois. Découverte dans "La Boum", de Claude Pinoteau, en 1980, elle a construit sa carrière en alternant grands succès populaires et films d?auteur comme "Police" de Maurice Pialat, "L?Amour braque" d?Andrzej ?u?awski ou Braveheart" de Mel Gibson en 1995. On se souvient de son passage sur la Croisette en 1999. Elle est chargée de remettre la Palme aux frères Dardenne pour "Rosetta" et choque l'assistance avec un discours confus sur le fossé entre le cinéma et le quotidien des enfants handicapés qui lui vaudra les huées du public. Autre moment dans les mémoires, plus "glamour" celui-là, la bretelle de sa robe qui, en 2006, glisse, dévoilant au passage un sein sur les célèbres marches. L'actrice britannique Sienna Miller, 33 ans, s'est fait connaître en 2004 pour son rôle dans "Layer Cake" de Matthew Vaughn. Elle a notamment tourné dans "Foxcatcher" de Bennett Miller et dans le récent "American Sniper" de Clint Eastwood. Guillermo del Toro, 50 ans, est lui considéré comme "l?un des représentants les plus inventifs de la nouvelle génération de cinéastes mexicains", selon les organisateurs de Cannes. En 2006, il avait présenté "Le Labyrinthe de Pan" en compétition officielle. Figure emblématique du cinéma d'Almodovar, Rossy de Palma, 50 ans, représentera l'Espagne. Révélée en 1986 avec "La Loi du désir" du cinéaste espagnol, elle tournera avec lui "Femmes au bord de la crise de nerfs", "Attache-moi!", puis "Kika et La Fleur de mon secret" ainsi qu?"Étreintes brisées", sélectionné à Cannes en 2009. Pour représenter le continent africain, c'est la chanteuse malienne Rokia Traoré, 41 ans, qui a été choisie. Influencée par une enfance nomade entre Europe, Moyen-Orient et Mali, cette auteur-compositeur-interprète a signé en 1998 un premier album remarqué, "Mouneïssa". L'acteur américain Jake Gyllenhaal, 34 ans, complète le jury. Révélé en 2001 dans "Donnie Darko" de Richard Kelly, il tourne dans "Le Secret de Brokeback Mountain" d?Ang Lee (Lion d?or à Venise) qui en a fait une valeur sûre. En 2013, il était à l?affiche de "Prisoners" et "Enemy", deux films du Canadien Denis Villeneuve, dont le dernier opus, "Sicario", figure cette année dans la compétition officielle. Parmi les stars attendues sur la Croisette: Vincent Cassel, Vincent Lindon, Léa Seydoux, Marion Cotillard, Cate Blanchett, Matthew McConaughey, Naomi Watts, Benicio del Toro, Harvey Keitel et Michael Fassbender.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire