Barcelone (AFP). Ligue des champions: le PSG avec Cabaye, le Barça sans surprise

L'international français Yohan Cabaye est comme prévu titulaire au sein du milieu de terrain du Paris SG en l'absence de Thiago Motta, mardi en quart de finale de retour de la Ligue des champions à Barcelone, dont le 11 de départ est sans surprise. Pour suppléer Thiago Motta, l'entraîneur parisien Laurent Blanc avait le choix entre Cabaye et Adrien Rabiot. Cabaye semblait favori du fait de sa plus grande expérience, mais son absence lundi à l'entraînement avait fait naître un doute. L'ancien Lillois peut donc finalement tenir sa place et il sera encadré au milieu de terrain par Verratti et Matuidi. La défense est sans surprise, composée de Van der Wiel, Marquinhos, David Luiz et Maxwell. Et devant, Ibrahimovic fait son retour, accompagné comme prévu de Cavani et Pastore. Le positionnement de l'Argentin reste à confirmer, entre attaquant dans un 4-3-3 et N.10 dans un 4-3-1-2. Côté barcelonais, le 11 de départ est absolument conforme à ce qui était prévu. Le Français Jérémy Mathieu, ménagé ces derniers jours à cause d'un coup, ne figure pas sur la feuille de match et la charnière est formée de Piqué et Mascherano. Le trio Messi-Suarez-Neymar est aligné d'entrée, soutenu par un milieu Rakitic-Busquets-Iniesta. Les équipes FC Barcelone: Ter Stegen - Alves, Piqué, Mascherano, Alba - Rakitic, Busquets, Iniesta - Messi, Suarez, Neymar Paris SG: Sirigu - Van der Wiel, Marquinhos, David Luiz, Maxwell - Verratti, Cabaye, Matuidi - Pastore, Ibrahimovic, Cavani Arbitre: Svein Oddvar Moen (NOR)

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire