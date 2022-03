Notre recette de pommes de terre aux champignons

Pour 4 personnes

Ingrédients

700 g de pommes de terre à chair ferme

250 g de champignons de Paris

1 bouquet de ciboulette

4 cuillères à soupe d'huile

2 jaunes d'œufs, sel, poivre

Otez le bout terreux du pied des champignons. Lavez-les, essuyez-les et coupez-les en quatre.

Pelez les pommes de terre, coupez-les en morceaux. Ciselez la ciboulette. Dans une sauteuse, faites chauffer l'huile à feu vif. Ajoutez les pommes de terre. Bien les enrober d'huile. Ajoutez les champignons et mélangez les aux pommes de terre. Couvrez et faites cuire 20 mn à feu doux. Salez et poivrez.

Mélangez la ciboulette avec les jaunes d'œufs. Ajoutez-les dans la sauteuse et secouez bien pour en enrober les légumes. Couvrez de nouveau la sauteuse et poursuivez la cuisson à feu plus doux 5 à 10 mn. Servez aussitôt.