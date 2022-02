Mogadiscio (AFP). Six morts dans l'explosion d'un bus des Nations unies en Somalie

Au moins six employés de l'ONU en Somalie, dont un étranger, ont été tués lundi matin dans l'explosion d'un minibus de l'ONU dans la localité septentrionale de Garowe, capitale de la région autonome somalienne du Puntland, selon la police. "On pense que la bombe était accrochée au minibus et a été déclenchée près des bureaux de l'ONU", a déclaré Abdulahi Mohamed, un responsable de la police du Puntland, alors que de premières informations faisaient état de l'explosion d'une voiture piégée à l'entrée de la base onusienne. "La base de l'ONU n'a pas été touchée et ce n'était pas une voiture piégée", a-t-il ajouté. "Nous avons confirmé la mort de six employés de l'ONU dont un étranger", a-t-il poursuivi, "l'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances" de l'attaque. Des sources sécuritaires ont de leur côté indiqué que le minibus pourrait avoir été touché par une bombe artisanale placée sur le bord de la route, déclenchée au passage du minibus utilisé pour transporter les employés de l'ONU de la résidence où ils sont hébergés vers les bureaux. L'attentat n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, mais les insurgés islamistes somaliens shebab, défaits sur le terrain militaire par la Force de l'Union africaine (Amisom) qui épaule l'embryon d'armée nationale somalienne, multiplient les attaques et les actions de guérilla en Somalie et au Kenya voisin. En Somalie, ils s'attaquent notamment aux responsables gouvernementaux, fonctionnaires, aux troupes de l'Amisom, et aux employés des ONG ou de l'ONU. Samedi, les shebab ont abattu un député du Puntland Adan Haji Hussein et dimanche, trois soldats de l'Amisom ont été tués dans une embuscade dans le sud de la Somalie

