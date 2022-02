Paris (AFP). L'Assemblée nationale vote en première lecture le projet de loi santé par 311 voix contre 241

L'Assemblée nationale a voté mardi en première lecture, par 311 voix contre 241, le projet de loi de modernisation du système de santé, dont l'une des mesures phares et controversée est la généralisation progressive du tiers payant, traduction d'une promesse de campagne de François Hollande. Porté par la ministre de la Santé Marisol Touraine, ce texte, présenté comme un "marqueur de gauche" par la majorité, n'a pas fait l'unanimité à gauche, socialistes et écologistes votant pour, radicaux de gauche majoritairement pour, mais Front de Gauche contre. L'UMP et l'UDI ont rejetté ce projet de loi vivement combattu dans le monde médical dans son volet tiers payant.

