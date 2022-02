Le parc de Clères rouvre ses portes

En semi-liberté, parmi les antilopes, les wallabies accueillent dans leur poche leurs petits, nés en février, et l'on pourra aussi découvrir un bébé gibbon dans les enclos des primates. Chaque année, le parc enregistre de nombreuses naissances y compris d'espèces qui font partie du plan européen d'élevage. Nés en captivité, ces animaux sont destinés à retourner vivre dans la nature. L'année dernière, des ibis chauves du parc ont ainsi retrouvé leur milieu naturel dans une réserve d'Andalousie et leurs petits retrouveront l'instinct migratoire. Parmi les 11 espèces de ce plan européen figurent aussi les tamarins et les gibbons à favoris blancs élevés au parc.

Pratique. Dès le 11 avril. Parc de Clères. Tarifs 0 à 7€. 02 32 82 99 20 www.parcdecleres.net