Les présidents américain et cubain Barack Obama et Raul Castro se sont parlé au téléphone cette semaine avant le Sommet des Amériques au Panama, lors duquel ils doivent avoir des échanges historiques vendredi et samedi. "Je peux confirmer que le président Obama a parlé mercredi avec le président Castro, avant que le président Obama ne quitte Washington", a annoncé un responsable de la Maison blanche sous couvert de l'anonymat.

