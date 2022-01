Nathalie Goulet contre le gâchis alimentaire

Reprenant une campagne nationale contre le gâchis alimentaire, la sénatrice de l'Orne Nathalie Goulet a déposé, dans le cadre de la loi Macron, un amendement visant à contraindre les magasins de commerce de détail d'une surface de plus de 400 m2, à organiser la distribution des produits consommables au lieu de les jeter.

Les supermarchés jettent quotidiennement entre 20 et 50 kg de nourriture parfaitement consommable, ce qui est tout à fait

intolérable quand on sait qu'autant de Français n'arrivent pas à

boucler leurs fins de mois et ont même des difficultés à se nourrir.

Cet amendement est selon la parlementaire un amendement de bon sens qui renforce l'action de la pétition proposée par l'activiste anti gaspillage Arash Derambarsh, qui a déjà recueilli plus de 70.000 signatures.

Pétitition sur www.change.org/p/stop-au-g%C3%A2chisalimentaire-en-france