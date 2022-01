375 millions d'euros pour la ligne Paris-Rouen-Le Havre jusqu'en 2020

Il y a quelques jours, le président de la Région Haute-Normandie indiquait que la SNCF avait une dette envers la Normandie, victime du tout TGV à l'oeuvre dans les autres régions françaises, et qu'elle devrait rembourser cette dette "capital et intérêts".

Ce vendredi 3 avril, le président de la SNCF Guillaume Pépy a donné une première réponse à la Région et à tous les usagers qui manifestent régulièrement leur ras-le-bol. Cette réponse, c'est un plan d'investissement de 375 millions d'euros pour rénover la ligne Rouen-Paris-Le Havre, dont 55 millions d'euros seront investis cette année. "Sur une dizaine d'année, cela représentera un milliard d'euros d'investissement", poursuit Guillaume Pépy. "La ligne a vieilli à cause du TGV et est arrivée progressivement à saturation, ce plan servira à changer les voies, les rails, à changer les signalisations... Le travail est devant nous."

La réfection des tunnels de Rolleboise (bientôt terminée) et de Pissy Poville, la suppression du passage à niveau 72 à Graville ou encore l'aménagement de la signalisation de la zone de Rouen font partie des premiers travaux menés et ce dès 2015.

20 millions pour la maintenance à Sotteville

L'amélioration de la composition des trains est également au coeur des préoccupations de la SNCF. Par composition, on entend le nombre de wagons (ou voitures) accrochés à la locomotive. "S'il en manque une, il y a moins de places assises, moins de confort, plus de stress", résume Guillaume Pépy. Pour éviter cela, la maintenance des trains va être renforcée avec le renforcement des équipes de maintenance au Technicentre de Clichy et surtout, la construction d'un atelier de maintenance au Technicentre de Sotteville-lès-Rouen. Un atelier qui coûte 20 millions d'euros, dont une partie est financée par la Région.

Au final, la SNCF espère passer 92,5% de régularité des trains sur la ligne contre 89% aujourd'hui. Un objectif dont dépend la satisfaction des 6,5 millions de voyageurs transitant par la gare de Rouen chaque année.