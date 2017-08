Paris 2024 : la flamme olympique sur les plages du Débarquement en Normandie

L'idée est lancée... Alors que l'organisation des Jeux olympiques de 2024 devrait être accordée à Paris en septembre 2017, le président du Conseil régional de Normandie, Hervé Morin, souhaiterait que la flamme olympique arrive en France par les plages du Débarquement.

Paris a désormais toutes les chances de se voir attribuer l'organisation des Jeux olympiques 2024, Los Angeles, sa principale rivale dans ce dossier, ayant décidé lundi 31 juillet 2017 de se projeter sur ceux de 2028. Mardi 1er août 2017, le président du Conseil régional de Normandie a déjà saisi la balle au bond et demande que la flamme olympique passe par les plages du Débarquement ! "Il y a une continuité, un lien entre le passé et l'avenir, entre ces plages et les Jeux olympiques, tous les deux synonymes de Paix et de fraternité", explique Hervé Morin, qui a déjà l'agenda bien en tête :

80e anniversaire du D-Day

En 2024, la France célébrera le 80e anniversaire du D-Day. "Nous proposons dès à présent que la flamme olympique arrive sur le sol français par les plages du Débarquement, au moment où le monde célébrera, le 6 juin 2024, les 80 ans du "Jour le plus long", explique Hervé Morin. Un tel symbole lancerait parfaitement les commémorations.

Par ailleurs, depuis quelques mois, le Conseil régional travaille au recensement de l'ensemble des infrastructures sportives et hôtelières capables d'accueillir des sélections internationales de telle ou telle discipline, pour que la Normandie, comme dit Hervé Morin, puisse servir de base arrière à ces Jeux olympiques de 2024 à Paris.

