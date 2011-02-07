Dans ce clip vidéo, on voit les images du vrai Titanic avec Leonardo Di Caprio (alias Jack Dawson) rebaptisé Jacky pour l'occasion, et Kate Winslet alias Rose Dewitt Bukater. Le doublage a été refait, et bien entendu, les personnages ont l'accent ch'ti.
Après « Bienvenue chez les Ch'tis », et « Rien à déclarer », Dany Boon continue d'exploiter le filon ch'ti avec « Ch'titanic ».
Il s'agit bien sur d'un canular. La vidéo circule sur le web et crée le buzz actuellement, mais Dany Boon n'y est pour rien.
Publié le 07/02/2011 à 06h25 - Par Claire Legrand
