Le bon goût du fromage

Andouillettes au chaource à la fondue d'oignons



Pour 4 personnes

Préparation : 30 mn

et cuisson : 30 mn



1 petit chaource de 300 g

4 andouillettes

500 g d'oignons

40 g de beurre

25 cl de chablis

10 cl de crème liquide

Poudre de thym

Sel et poivre du moulin



Epluchez les oignons et émincez-les finement. Dans une sauteuse à fond épais, faites les revenir avec le beurre, à feu doux.

Quand ils sont translucices, assaisonnez-les de sel et de poivre, d'une pincée de poudre de thym et réservez-les.

Faites préchauffer le four à 210° C (th. 7).

Grattez la croûte du chaource de la lame d'un couteau et coupez-le en tranches.

Emincez les andouillettes en rondelles épaisses de 1 cm.

Déposez les oignons en couche au fond d'un plat en terre et nappez avec la crème fraîche. Répartissez dessus les rondelles d'andouillette, couvrez avec les lamelles de chaource et arrosez avec le chablis. Salez et poivrez.

Faites cuire au four pendant 25 minutes. Servez avec une salade verte bien relevée d'herbes aromatiques.



