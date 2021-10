Palmyre, tout le Liban dans votre assiette

Il arbore une devanture exotique et un peu sombre. La musique de fond, libanaise, et le décor coloré et typique provoquent lun dépaysement bienvenu à la veille des vacances. L'emblème inévitable du cèdre nillustre la carte.

Tentez la mollabiée

Une carte assez fournie et aux noms évocateurs, mais qui laisse les néophytes bien perplexes. Mais que ne dédaigneront pas les adeptes des plats végétarien qui ne manquent pas. “Bamie bie zeit” ou “Daoub bach” ne prennent de sens que lorsqu'on lit “cornes grecques à l'huile d'olive” et “boulettes de boeuf et agneaux aux épices” qui les accompagnent.

Les assiettes Mezzé (14 euros à 25 euros) proposent une palette de hors- d'oeuvre froids et chauds, à la carte entre 5,5 euros et 8 euros, ou encore des grillades d'agneau ou de poulet à 15 euros.

Plusieurs formules (16 et 20 euros) permettent aux amateurs de bénéficier d'une sélection de mets. Comme ces galettes de boeuf et purée de pois chiches toujours bien épicés. Les plats ne manquent pas de saveurs alternant acide-amer.

En dessert, j'ai testé les baklawa et le mollabiée, crème de lait parfumée à la fleur d'oranger. Etonnant.

Pratique : Palmyre, 7, rue Laplace. Tél. 02 31 85 39 86





