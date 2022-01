Depuis un an et demi, un comité de défense s'oppose à la direction pour de graves dysfonctionnements au sein de l'association, qui emploie une quarantaine de salariés et intervient à domicile, auprès de quelque 2000 personnes. Des accusations que dément la présidente de l'association.

Le comité de défense demande au tribunal la nomination d'un administrateur provisoire.