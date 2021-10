Livre - Magnifique cahier d'une cuisinière normande

La Normandie a cette chance d'être un territoire situé entre terre et mer. Ici, tous les produits sont exceptionnels, ceux de la mer, comme ceux de la terre.

Du fromage au légumes, de la pomme à la coquille Saint-Jacques, de la viande au poisson, la richesse des terroirs normands offre une multitude de bons et beaux produits.

Un livre de cuisine charmant

Les édition De Borée viennent de publier le "Cahier d'une cuisinière normande" composé de dizaines de recettes ordonnées en plusieurs chapitres : Les soupes et potages, les entrées chaudes et froides, les poissons et crustacésn les viandes et volailles, les gibiers, charcuteries et abats, les légumes et garnitures, les sauces et bien sûr... les desserts et gourmandises.

Présenté dans un carnet à petits carreaux, avec de très beaux croquis au crayon, le "Cahier d'une cuisinière normande" ressemble aux cahiers de cuisine de nos grands mères. Il sent bon !

Bon appetit

Vous découvrirez au fil des pages dactylographiées le secret de la soupe de Granville, du pain de cochon "comme à Cherbourg", des oeufs "comme à Dieppe", du turbot braisé au cidre, des moules à la crème, du homard à la nage, du boeuf à la mode de Caen, des escalopes de la vallée d'Auge, des côtelettes d'agneau "comme à Rouen", des navets au cidre, de la sauce normande pour le poisson, des mirlitons de Rouen, de la teurgoule...

"Cahier d'une cuisinière normande" - editions De borée - 24 euros