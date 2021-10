L'appel à la solidarité du Préfet de la Manche vu 50 000 fois

Le message du préfet de la Manche appelant à la solidarité posté lundi soir sur les réseaux sociaux, et incitant les riverains de la RN 13 à accueillir les naufragés de la route, bloqués par la neige, entre Valognes et Cherbourg, a été vu près de 50.000 fois et partagé 3.084 fois par les internautes sur la page Facebook de la préfecture.

Jeudi 14 mars, le Préfet de la Manche a publié une vidéo pour remercier les internautes de cet élan de solidarité.