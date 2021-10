Paris (AFP). Intempéries: fin de l'alerte orange en Provence

L'alerte orange "neige-verglas" a été levée mercredi matin sur le Sud-Est et n'était maintenue qu'en Haute-Garonne et dans le Tarn en raison du regel, a annoncé Météo France. Les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse et la Drôme ne sont plus concernés par la vigilance. "Les dernières chutes de neige concernent essentiellement la Haute-Provence et faiblissent rapidement", a expliqué Météo France dans son bulletin de 06H00. En revanche, "sur la Haute-Garonne et le Tarn, le regel prévu cette nuit justifie de maintenir ces départements en vigilance orange", ont ajouté les prévisionnistes.

