Marseille (AFP). Le Sud-Est se prépare à son tour à se réveiller sous la neige

Transports scolaires suspendus, appels à la vigilance et restrictions de circulation pour les poids lourds: le Sud-Est, dans la foulée du Sud-Ouest, se préparait à se réveiller mercredi matin sous un manteau de 5 à 15 cm de neige, prévu par Météo-France. Six départements étaient toujours en alerte orange "neige-verglas" en fin de nuit et jusqu'à mercredi midi: les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse, la Drôme, la Haute-Garonne et le Tarn. La vigilance a été levée sur l'Ardèche, le Gard et la Haute-Loire. La Corse-du-Sud n'est pour sa part plus en alerte orange "vagues-submersion". Selon Météo France, "les précipitations neigeuses se sont décalées vers l'est et ne concernent plus la vallée du Rhône". Elles "tendent à se cantonner sur le nord-est des Bouches-du-Rhône, le sud-est de Vaucluse, le centre et le nord du Var et l'est de la Drôme". La neige s'était auparavant imposée sur le Sud-Ouest, immobilisant des bus et retardant des avions. Bison Futé mettait en garde en fin de journée contre des risques de verglas "élevés" mercredi matin en Haute-Garonne et dans le Tarn. En prévision des difficultés, dans les Bouches-du-Rhône, la préfecture a pris un arrêté interdisant la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes à partir de 20H00, notamment sur l'A7, l'A8, l'A9 et l'A54. Les transports scolaires --en dehors de Marseille-- seront également suspendus dans le département, comme dans le Vaucluse, le Gard et dans certaines communes du Var. Mardi soir, la neige est arrivée en Provence, avec des chutes peu soutenues dans le Vaucluse, selon le Codis 84. Sur Avignon, une fine couche de 3 à 4 cm recouvrait le sol, mais les axes routiers étaient déneigés et il n'y avait, à 22h45, pas de problème de circulation. Dans les Bouches-du-Rhône, des chutes abondantes de neige ont été signalées sur les régions d'Arles et de Salon-de-Provence, mais les routes étaient dégagées, selon le Codis 13. Dans le Gard, on relevait des épaisseurs de 5 à 10 cm de neige mardi en fin de soirée. - 10 cm de neige à Toulouse - En fin de journée, les 2.500 foyers encore privés d'électricité à 13H00 dans les Pyrénées-Atlantiques, les Landes et le Gers avaient récupéré le courant, selon ERDF. "Bloquée" dans sa maison du village d'Isturitz au Pays basque, une mère de famille expliquait: "A 06H30 nous avons reçu un SMS du transport scolaire nous avertissant qu'il n'y en aurait pas". "Devant notre maison nous avons une grosse pente et nous ne sommes pas équipés. Il faut dire que c'est rare, ici, quand il neige". A Toulouse, ville rose devenue blanche dès 07H00 mardi sous l'effet de chutes de neige atteignant jusqu'à 10 cm dans des jardins, le service des bus ne reprendra qu'après la reconnaissance des itinéraires sur chaque ligne, a annoncé la préfecture de Haute-Garonne. Les transports scolaires resteront en revanche suspendus mercredi dans ce département où les pompiers ont effectué 50 interventions, mais aussi dans le Gers, le Tarn ou encore le Puy-de-Dôme. Les bus sont aussi restés garés à Albi et, jusque dans l'après-midi à Pau, où le trafic à l'aéroport n'est revenu à la normale qu'à la mi-journée. Le trafic aérien à l'aéroport de Toulouse-Blagnac est revenu à la normale en milieu d'après-midi après avoir été fortement perturbé. La SNCF a mieux résisté avec seulement deux TER annulés le matin au départ de Toulouse, et quelques retards prévus en fin de journée. Parmi d'autres dégâts, à Loubajac près de Lourdes, une centaine de canards sont morts sous un hangar d'élevage qui n'a pas résisté au poids de la neige.

