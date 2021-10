Toulouse (AFP). Neige et verglas dans le Sud, restrictions de circulation routière

La neige a commencé à tomber mardi matin à Toulouse et dans le Sud-Ouest de la France où de premières restrictions de circulation ont été adoptées, Météo-France ayant placé 16 départements en vigilance orange "neige-verglas" des Pyrénées-Atlantiques jusqu'au Var. La circulation des bus a été suspendue peu après 08H00 dans toute l'agglomération toulousaine, couverte de neige, où les métros et tramways circulaient normalement, selon le gestionnaire du réseau Tisséo. Les premiers flocons sont tombés tôt mardi en Aquitaine et près des Pyrénées puis sur les hauteurs de l'Aude et du Tarn. Cet épisode neigeux devait ensuite gagner le Roussillon, le Languedoc, à la mi-journée la basse vallée du Rhône, puis la Provence et, enfin, la Côte d'Azur dans la soirée. L'alerte "neige-verglas" avait été lancée dans les cinq départements de la chaîne pyrénéenne - Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège (et Andorre) et Pyrénées-Orientales - ainsi que dans les Landes, le Gers, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Tarn, et plus à l'est dans l'Aude, l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et le Var. Selon Météo-France, "les plus forts cumuls sont attendus dans le secteur de la Camargue et en remontant le Rhône avec de 15 à localement 20 cm de neige". Des mesures de restriction de circulation routière ont été prises préventivement: ainsi, les poids lourds n'avaient pas le droit de circuler mardi matin sur l'A64 ("la Pyrénéenne") dans les deux sens, selon les autorités. Des mesures de stockage des camions étaient également activées. En raison des averses de neige, l'autoroute A68 a été fermée "à tous les véhicules", dans le Tarn et la Haute-Garonne, dans le sens Albi-Toulouse, selon Bison Futé. Certains départements - tel le Gers et les Hautes-Pyrénées - avaient annoncé dès lundi que la circulation des transports scolaires serait interrompue mardi. Elle a ainsi été interdite par arrêté préfectoral dans les Bouches-du-Rhône, en dehors de Marseille. Et dans le Béarn, 90 % des transports scolaires ont été annulés. En Haute-Garonne, les pompiers n'avaient pas d'accidents particuliers à signaler mardi à 08H00: "Les gens n'ont plus l'habitude de voir autant de neige, ils sont prudents", commentait un porte-parole.

