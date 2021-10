Toulouse (AFP). Fin de l'alerte neige-verglas en Haute-Garonne et au Tarn

L'alerte orange "neige-verglas" a été levée mercredi dans les deux derniers départements concernés, la Haute-Garonne et le Tarn, a annoncé Météo France en milieu de matinée. "Au cours de l'épisode neigeux, il est tombé 9 cm de neige à Toulouse, 8 cm sur Auch, et 7 cm sur Albi" mardi, a précisé l'établissement public. Dans la matinée de mercredi, les pompiers de Haute-Garonne n'ont fait état que de "quelques glissades" de piétons sur les trottoirs, tandis que ceux du Tarn soulignaient la "prudence des habitants", ne relevant "aucun incident notoire". A 06H00, Météo France avait déjà annoncé que les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse et la Drôme n'étaient plus concernés par la vigilance orange. Les chutes de neige attendues sur le Sud-Est avaient en fait concerné "essentiellement la Haute-Provence" et faibli rapidement.

