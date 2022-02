Caen : excédé, il s’emporte au service des cartes grises

Pourtant professionnel, puisque gérant d’une société de transport de poids lourds, il s’emporte lorsque la préposée lui tend deux imprimés à faire remplir pour une prochaine fois. "Je vais te les signer tes papiers, espèce de grosse salope, tu vas me le prendre mon dossier, je ne vais pas faire un aller-retour à Paris pour te le faire". L’homme est un solide gaillard de plus d’1,80 mètre et de 90 kg. L’employée prend peur et sort se réfugier dans des bureaux situés à l’arrière.

A l’audience, l’homme, qui répond d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, explique qu’il a immédiatement envoyé une lettre d’excuses à l’employée et qu’il regrette sincèrement de s’être emporté, qu’il en a honte. Mais, il a déjà cinq mentions à son casier, dont une pour outrage. Sa totale insertion professionnelle vient atténuer la mauvaise impression. Mais son emportement lui vaut tout de même 600 € d’amende délictuelle, 200 € de dommages et intérêts à l’employée et 450 € pour ses frais de procédure.