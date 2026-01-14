Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mercredi 14 janvier

Apollinaire vous conseille de jouer :
Le 9 Aloysius
Le 1 Kahuna
Le 13 Melbora
Le 7 Central park west
Le 5 Alpage
Le 8 Euskadi
Le 14 Grecian bonanza
Le 12 I'm a believer
Départ à 13h55
Le prix de Cannes se court à l'hippodrome de Cagnes/mer dans la 2ème course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 2 000 mètres.
Apollinaire vous conseille de jouer :
Le 9 Aloysius
Le 1 Kahuna
Le 13 Melbora
Le 7 Central park west
Le 5 Alpage
Le 8 Euskadi
Le 14 Grecian bonanza
Le 12 I'm a believer
Départ à 13h55
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.