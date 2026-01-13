Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mardi 13 janvier

Apollinaire vous conseille de jouer :
Le 8 Express d'arc
Le 3 Kaxig in
Le 9 Icebreaker pellini
Le 12 Global concept
Le 10 Vallatonian
Le 14 Every time winner
Le 11 Die hard (ity)
Le 2 Competivo
Départ à 13h55
Le prix de Brionne se court à l'hippodrome de Vincennes dans la 1ère course. Ils seront 15 au départ d'un parcours de 2 850 mètres (le 5 est non partant).
