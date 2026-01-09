France. Gagnez votre aspirateur robot laveur Rowenta

Entre le travail, la maison, les enfants, les week-ends qui passent trop vite… le ménage, on s'en passerait bien. Bonne nouvelle : Tendance Ouest a exactement ce qu'il vous faut. Cette semaine, Tendance Ouest vous offre un aspirateur robot laveur Rowenta.

Un robot qui allie confort et tranquillité

Un vrai allié du quotidien, pensé pour celles et ceux qui veulent une maison propre… sans y consacrer leur temps libre.

Avec sa forte puissance d'aspiration, il aspire en profondeur la poussière, les miettes, les poils d'animaux, sur tous les types de sols. Et en plus d'aspirer, il lave les sols avec un contrôle précis de l'eau, pièce par pièce, pour un nettoyage efficace et maîtrisé.

Grâce à sa navigation laser à 360 degrés, il cartographie votre intérieur, évite les obstacles et nettoie intelligemment chaque espace, pendant que vous êtes au travail, en famille ou tout simplement au repos.

Et le vrai confort, c'est la tranquillité : le robot se vide automatiquement après chaque passage, pour jusqu'à 60 jours sans intervention. Moins de corvées, plus de temps pour vous.

Pour tenter de remporter cet aspirateur robot laveur Rowenta X-PLORER Serie 85+, envoyez maintenant TENDANCE par SMS au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût SMS). Tirage au sort le vendredi 23 janvier à 8h55.