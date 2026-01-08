Vos pronostics hippiques gratuits pour ce jeudi 8 janvier

Apollinaire vous conseille de jouer :
Le 8 Free time jepson
Le 3 Kaptain du liamone
Le 1 Gericault
Le 16 Harley Gema
Le 5 Imperator d'ela
Le 9 Colbert wf
Le 10 Charmy Charly as
Le 6 Gregor
Départ à 13h55
Le prix de la côte d'azur se court à l'hippodrome de Cagnes/mer dans la 1ère course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 2 900 mètres.
