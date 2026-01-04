Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 4 janvier

Bélier

C'est typiquement une journée de grands nettoyages ou de bilans précis.

Taureau

C'est en solo que vous trouverez l'inspiration positive pour agir au mieux, fuyez l'agitation.

Gémeaux

D'humeur sereine, plus détendu, votre optimisme est au rendez-vous, c'est idéal pour aplanir un conflit.

Cancer

Vous devrez tenir vos promesses coûte que coûte si vous voulez qu'on continue à vous faire confiance.

Lion

Attention, votre grande timidité pourrait vous jouer quelques vilains tours et vous faire passer pour quelqu'un d'orgueilleux.

Vierge

Cette journée risque de ne pas être de tout repos pour ceux vivant en couple.

Balance

Vous prenez vos responsabilités et vous êtes bien décidé à faire bouger les choses dans le sens que vous désirez.

Scorpion

Vous obtiendrez facilement la sympathie de ceux que vous rencontrerez.

Sagittaire

Vous trouverez l'équilibre entre le besoin de souffler et vos impératifs. Vous saurez trouver le bon dosage !

Capricorne

C'est la journée idéale pour apaiser certaines animosités qui nuisent à l'entente familiale.

Verseau

Vous lèverez le pied socialement pour revenir à des priorités familiales.

Poissons

Vous devrez attendre quelque chose qui vous tient à cœur. Rien n'est compromis pour autant, restez optimiste.